南韓大學生吃掉天價「香蕉」藝術品　挑戰權威稱「應有另一種反叛」　藝術家親自回應

【有線新聞】意大利藝術家Maurizio Cattelan 2019年以膠布把一隻熟香蕉貼在牆上，創作爭議藝術作品《Comedian》（喜劇演員），該藝術品目前在南韓首爾一間私人博物館展覽，一名首爾大學藝術系學生上周四（27日）吃當場「食蕉」，然後將蕉皮貼回牆上，引起討論，創作者Cattelan表示「完全沒有問題」。

《Comedian》上周在首爾三星美術館Leeum展出期間，被大學生Noh Hyun-soo吃掉，同行朋友拍攝整個過程。當時職員質問為何這樣做時，Noh Hyun-soo回答指因為沒有吃早餐，太過肚餓。他事後表示，認為該作品是對權威的一種反叛，指「應有針對這種反叛的另一種反叛」，並稱破壞藝術品本身亦可以被視為藝術。

博物館定期換蕉 不會要求學生賠償

南韓電視台KBS上周上載有關片段，見到Noh Hyun-soo把香蕉從牆上拔下來，同時聽到一個聲音大叫「嘿，你在這兒」。當時Noh未有理會，繼續剝開香蕉皮，冷靜地進食，然後將香蕉皮重新貼在牆上，並在鏡頭前擺甫士。

面對作品被吃掉，Cattelan對此表示「完全沒有問題」。英國BBC引述當地媒體指，博物館後來更換一條新的香蕉，並表示不會要求學生賠償，另外亦按照Cattelan展覽前給予的指引，每兩、三日就更換香蕉。

作品諷刺當代藝術界 獲稱「史上最貴生果」

《Comedian》由Cattelan於2019年創作，他當年在美國邁阿密一間雜貨店購入一條香蕉，然後用防水膠帶把香蕉貼到牆上，藉此諷刺當代藝術界，引發外界爭議，質疑一條香蕉是否能成為藝術品，該作品同年以12萬美元（約94萬港元）「天價」賣出，獲稱為「史上最貴生果」。

而《Comedian》並非首次遭吃掉，美國行為藝術家David Datuna在2019年邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）展出時，亦曾將香蕉吃掉。