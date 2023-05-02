五一黃金周｜珠峰「凌晨2點還在堵」？　拍攝者開腔澄清　黃山有旅客齊瞓公廁

【有線新聞】疫後首個五一假期，內地民眾傾巢而出，不少旅遊熱點都人如潮湧，連全球最高山峰的珠穆朗瑪峰也不例外，直到凌晨2點亦有部分路徑須排隊才能上山。而安徽黃山風景區亦有旅客因訂不到酒店，又錯過下山時間，無奈之下要逗留在公廁過夜。

珠峰凌晨2點排隊上山？ 拍攝者開腔澄清

網上流傳的片段顯示，珠穆朗瑪峰的主要攀登路線—海拔約5,500米的昆布冰川於凌晨2時仍見「人龍」，數十名登山者陸續排隊上山，片段中亦不少傳出咳嗽聲。有人稱等了逾一小時，雙手都凍腫了，更不時被其他登山者插隊。

此片段廣為流傳後，「珠穆朗瑪峰凌晨兩點還在堵」隨即登上微博熱搜第一，但影片拍攝者蔣女士澄清，影片拍攝於4月27日的凌晨2時，並非在五一假期時發生，她稱對片段遭盜用一事並不知情。蔣女士續指，雪山攀登通常是在凌晨出發，因夜晚的氣候比較穩定，因此網上「堵到凌晨兩時」的說法並不準確。

昆布冰川位於尼泊爾南北部，由於結構不斷變化，被公認為南坡路線中最危險的路段之一。據統計，從1953年至2016年間，有44人死於昆布冰川。而隨著氣溫上升、冰川融化，一些埋藏在冰雪中的遺體逐漸被發現，有登山者稱過去幾年發現的遺體大多集中在昆布冰川。

黃山旅客錯過尾班車 被迫滯留公廁過夜

而另一旅遊熱點黃山同樣出現「人迫人」現象。根據網民發布片段，山上燈光尚算明亮，約一百尺的地方迫滿數十名遊客，有人靠牆玩手機、亦有人以「人疊人」方式蓋著外套躺臥睡覺。對此，黃山風景區工作人員解釋，滯留旅客或因訂不到山上酒店，又錯過下山的尾班車，被迫逗留在廁所裏過夜。而黃山風景區管委會則回應，當日到訪旅客約22,176人，並未有超限接待，但晚上仍有約800名旅客滯留。