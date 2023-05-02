醫管局推藥物送遞服務　每張處方劃一收65元　瑪麗、將軍澳醫院先試行

【有線新聞】醫管局推出收費藥物送遞服務，每張處方劃一收65元，希望縮短病人排隊等取藥的時間，兩間醫院的專科門診先推行，期望今年內擴至其他醫院。

現時在公立醫院取藥最少要等30至40分鐘，醫管局本月15日起在瑪麗醫院及將軍澳醫院的專科門診推出藥物送遞服務，每次劃一收費65元。

醫管局總藥劑師李成章：「他可以有多一個選擇，毋須再於現場等候，輪候時間節省30、40分鐘，對一些病人是節省了時間，但更重要是製造雙贏局面。意思是有病人選擇支付65元選擇藥物送遞服務，同一時間我們希望減少病人即場輪候的時間，我們都希望能幫助其他在場等候病人的輪候時間。」

選用送遞服務的病人本身要18歲以上，而且是HA Go會員，家中亦要有足夠藥物直至收到新藥，如藥單中有新處方藥物、抗生素或精神科藥物都不能用送遞服務。如看醫生當日下午三時前確認送藥安排，藥物翌日就會送到，否則要等多一日。病人可以透過醫管局應用程式HA Go，連結到物流公司網站追蹤藥物送遞情況。病人收藥時亦要出示HA Go內的取藥二維碼驗證，一旦收藥後有錯漏或損毀可以跟進。

醫管局總藥劑師李成章：「他未拆開包裝袋已可看到，因為我們基本上是用密封透明膠袋，如看到並非自己的名字，甚至在運送過程發現藥物有損毀，可即時致電我們的熱線電話。」

醫管局預計有約一成專科門診病人會選用新服務，期望今年內擴展至其他公立醫院。