澳洲護士為與家人FaceTime　嫌嘈關掉心臟監測器　累85歲病翁失救亡　　

【有線新聞】澳洲新南威爾士州前年發生一宗醫療事故，一名夜更護士為了偷懶「傾電話」，竟擅自關掉病房內85歲老翁的心臟監測器警報，期間老翁病情惡化，但未及時被發現，最終失救死亡。護士承認當時與遠在菲律賓的家人FaceTime視像通話，又辯稱「只是關掉了聲音」。

輪班10小時 只曾查看病人一次

據《鏡報》報道，事發於2021年7月29日晚，任職當地一間私立醫院的護士Geraldine Lumbo Dizon，在值夜班時接到來自菲律賓家人的視訊電話，便把心臟監測器警報揚聲器關掉，足足談了一個多小時。據了解，Dizon本應每6小時檢查一次病人，但閉路電視顯示她在10小時輪班期間只檢查過一次。

案情顯示，遭Dizon斷開連接的設備多達五台，而在「靜音」期間，監視器曾發出病人心跳減慢的提醒。不過，Dizon交班前忘記把揚聲器重新開啟，也沒有向同事交代病人任何狀況。至早上7時07分，病人再度出現心跳緩慢，但醫護人員聽不到警報，而七分鐘後病人出現心力衰竭；在7時20分，醫護人員發現他躺在床上已沒有反應。

沒向同事交代 辯稱不擅長讀心電圖

法庭表示，在病人心跳開始減慢前15分鐘，Dizon正在與菲律賓的家人打電話，並且通話時間超過了66分鐘。Dizon解釋稱「只是關掉了聲音」，並非故意，又指沒有把心律警報告訴其他同事，是因為她「不擅長讀心電圖」。

據了解，Dizon於1997年在菲律賓接受培訓，2006年在澳洲獲得護士註冊後，她在案發後自行辭去職務。醫療保健投訴委員會隨後發現她每週工作70小時，超出當地醫護安全規程，已終止其護士註冊。法院目前已裁定她職業失當罪成。