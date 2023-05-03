美警尋兩失蹤少女揭案中案　七人離奇伏屍性罪犯寓所　真兇騙倒所有受害人

【有線新聞】美國俄克拉荷馬州揭發一宗駭人命案，警方在追尋兩名失蹤少女下落時，在一名有性犯罪前科男子寓所內尋獲七人屍體。當中35歲女死者的「枕邊人」不但瞞騙犯罪史，案發當日更主動接載兩名失蹤少女，懷疑在槍殺繼子女等六人後吞槍自殺，但其行兇動機、過程仍是個謎。

稱往同學家過周末 警：部份死者排成一排

據當地警方指出，兩名失蹤少女分別是14歲的Ivy Webster及16歲的Brittany Brewer，4月29日星期六報稱前往同學Tiffany的家玩，但至周日仍未有回家，其手機追蹤app顯示關閉。據報二人曾於5月1日凌晨1時30分左右，在郊區小鎮亨利埃塔最後一次被目擊，之後音訊全無。

據報二人曾登上名為Jesse McFadden男子的車，亦即其同學Tiffany的繼父，警方因而前往Jesse位處亨利埃塔的寓所查探，駭然發現七具屍體。警方證實死者包括Ivy、Brittany、Tiffany及其家人（包括35歲歲母親Holly及兩名17與15歲兄長），與及屋主Jesse McFadden。警方指所有受害者都受了槍傷，部份還「排成一排」伏屍地上。

屋主原定周一出庭 女死者母：他撒了謊

監獄記錄顯示，Jesse McFadden於2003年被判犯有一級強姦罪，並於2020年10月獲釋，原定周一出庭受審，罪名是對未成年人進行性行為和持有兒童色情製品。

女死者Holly的母親Janette向美聯社表示，他們在幾個月前才知道Jesse的前科，但他對女兒Holly撒謊，說服她當中存在巨大誤會。Janette指Jesse平常會她女兒和孫子們「鎖起來」，且必須隨時知道他們在哪裡。Ivy的父親Justin則認為Jesse控制欲強，總是打開孩子手機查閱讀，「這不是關心的方式，更似是監視」，他形容Jesse行為不尋常，但事前並不知道他的犯罪背景。

校方：對失去數名學生感悲痛

目前警方尚未公布兇案詳情，內情主要由死者家屬向傳媒透露。Justin希望在經歷女兒遇害的磨難後，當局能針對兒童性犯罪者進行更嚴厲的刑事處罰。當地公立學校則表示，對失去幾名學生而悲痛。