德國盃4強　弗賴堡1:5萊比錫

【有線新聞】爭取衛冕德國盃的萊比錫率先晉身決賽，四強作客5比1大勝弗賴堡，會與史特加或法蘭克福爭冠軍。

夏斯頓保的傳送，丹尼奧姆頭槌，白衫的萊比錫13分鐘領先弗賴堡。上屆決賽翻版，當時萊比錫力拼至互射12碼，才擊敗弗賴堡奪標。

再在德國盃相遇，萊比錫希望速戰速決，丹尼奧姆轉換角色。這位西班牙中場1分鐘之後助攻，造就軒列治斯擴大優勢。

直至37分鐘丹尼奧姆再製造機會，匈牙利翼鋒蘇保斯拉替萊比錫攻入第三球。

半準決賽淘汰多蒙特，萊比錫來到四強愈踢愈有把握。法國中鋒尼根古完半場前補時階段，

射成4比0，要感激丹尼奧姆的幫忙，一個人交出三次助攻。

四球在手，但萊比錫換邊後要十人應戰，加維度蓄意侵犯路蘭沙拉爾。球證得到VAR協助，翻看重播，58分鐘把這位克羅地亞中堅紅牌趕出場。

火藥味進一步升級，有觀眾企圖衝入球場。弗賴堡球員嘗試請主場支持者冷靜。萊比錫的安達施華拾起一枚硬幣，摸著頭離開衝突地點。

上一圈爆冷踢走拜仁慕尼黑，弗賴堡的奧地利中鋒基哥列治，75分鐘追成較接近比分。但奇蹟沒有再出現。

古布拿禁區內撞跌施馬簡，弗賴堡補時階段輸12碼。蘇保斯拉主射入網，貢獻個人今場第二球，萊比錫贏5比1，連續三屆踢入決賽，亦是近五屆以來第四次。