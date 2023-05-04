橫店影城婆孫插隊遭拉扯　反嗆：我就是要插隊　事後發長文喊冤稱「平移換隊」

【有線新聞】內地兩名女遊客日前（30日）在浙江橫店一個景區疑似插隊，遭另一男遊客阻止及拉扯，兩人當場怒罵該名男遊客，指責對方恃著身為男性身份欺負人。片段迅速成為網絡熱點，兩女受到大批網民抨擊。三日後，自稱是事主的女子人發文，否認自己插隊，只是排錯隊後換隊。

女遊客插隊遭阻止老羞成怒 大吼「我們四川人也不是好惹的」

五一長假剛過去，一段以「兩女子插隊被制止後怒罵」為題的短片在內地引起熱議，更一度登上微博熱搜。畫面顯示兩名女遊客對一名男旅客怒吼，大叫「你憑甚麼拉我」、「你以為你是個男的，我就會怕你是不是」、「你就是欺負弱小，我最恨的就是你這種欺軟怕硬的人」、「我們四川人也不是好惹的」、「你惹錯人了」、「我就是要插隊」等。

事主發文澄清僅「平移通道」 景點工作人員：仍算插隊

而有自稱女事主的網民昨日凌晨（2日）發文，澄清與另一遊客是其外婆，並非外界所說的「兩母女」，亦解釋當時的情況：「我是從樓梯下面一堆人一點點排上來的，並非衝到前面插隊。」後來發現排錯隊，便準備移向另一條隊伍。此時後方的男遊客突然大力拉扯她，並冤枉她插隊，「我一回頭看到他非常凶，我就來氣了，我不願意忍氣吞聲被冤枉，他繼續凶我，我就發飆了。」

該景點的工作人員回應指，年卡遊客與散客各有所屬通道，如果遊客排錯隊伍，應該重新排隊，直接平移到另一隊伍，仍屬於「插隊」。

遭「惡搞」成商品 官媒：或違法

事件在內地越演越烈，有網民認為女事主平移換隊的說法荒謬，更有商家利用女事主的外表進行二次創作，做「表情包」、車貼等。但亦有人指出，插隊只是「小惡」，網絡欺凌卻屬「大惡」，不應該如此討伐事主。官媒也就此事出評論，稱以此牟利或屬違法行為，稱「可以批評她們，不能網暴她們，不能採取非法手段污名化她們」，指「可以引發有關文明的討論，但是不能失焦、不能跑偏、不能滑向違法邊緣」。