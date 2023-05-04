反歧視法矯枉過正？　美漢「破天荒」贏女子撲克賽　犯眾憎遭同行懸賞

【有線新聞】男性禁止參加女性賽事算性別歧視？美國佛羅里達州一名男性職業德州撲克牌手就利用當地反歧視法條文，高調參加一場女子撲克賽，更「技術性」擊敗同場82名女選手，贏走逾5千美元獎金。雖然賽會事前已訂出超高入場費門檻，但仍難阻男子「貼錢」參賽，大批職業牌手事後怒斥他「玩爛個制度」。

賽會已設高門檻入場費 限女性獲九折

據《紐約郵報》報道，現年70歲的職業牌手大衛曉士（David Hughes）早前參加當地酒店賭場舉行的世界撲克系列賽女子賽事，賽事獎池高達17,430美元。不過，根據當地反歧視法，州內賭場不能禁止男性參加女性錦標賽，因此賽會開出高達10,000美元的入場費，但女性可獲得9成折扣，以此阻止男性參賽。

不過曉士未理會高門檻入場費，決意參賽，賽會唯有允許他與其他82名女牌手比賽。在這項「250美元無限注」德州撲克賽中，曉士擊敗了排名第二的賽巴頓（Dayanna Ciabaton），獲得了5,555美元的獎金。換算下來，曉士付出了4,445美元「換來」女子冠軍名銜。

星級女牌手齊轟 懸賞300美元「撃倒」他

事件引發德州撲克界熱議，不少職業牌手都批評曉士行為冒犯女性。名星級女牌手堅尼（Ebony Kenney）在twitter發文，自言雖然喜愛錢，但希望男性理解設立女子賽的意義，因此懸賞300美元尋求能撃倒曉士的牌手。

入選「撲克名人堂」(Poker Hall of Fame)的女牌手莊遜（Linda Johnson）則表示，如果賽會要舉辦只限男性參加的比賽，是完全沒有問題，「只是我不會去報名，因為我的資格不符」，又批評有小數男牌手如同曉士，參加女子賽只是想引人注意，「為什麼要讓他們得逞呢？或許我們應該忽略這些人，展現我們最堅強的一面來參賽。」