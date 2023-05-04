「馬斯克」現身紐約華人活動　頒獎合照後旋風式離場　會眾完場始知是山寨版

【有線新聞】美國紐約華人圈近期盛傳一件讓人啼笑皆非的爭議事件，據報上月底的一場頒獎宴會宣稱邀得Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）赴宴，吸引逾120名華人報名參加，至宴會尾聲「馬斯克」旋風式現身，但有會眾在完場才察覺到是「山寨版」，質疑主辦方詐騙。主辦者事後稱一早安排了「山寨」馬斯克當娛樂節目，當晚才知道「本人」未能出席，非蓄意以假亂真。

請帖紅字標注：確認馬斯克將出席

上海澎湃新聞轉載「北美留學生觀察」公眾號文章，指一名在紐約的江姓福建人律師搞了個仿照華爾街的媒體，上月27日在曼哈頓中城舉辦一場頒獎宴會，請帖以紅字標注「Elon Musk been confirmed attending to James Hotel」（已確認馬斯克將出席）字樣，於是吸引了120多名華人蜂擁而至。

當晚9時37分的宴會尾聲，一位貌似馬斯克的人在多名保鏢簇擁下進入晚宴大廳，隨後匆忙揭幕、頒獎，之後旋風般離開。期間眾人一片歡呼，紛紛想上前合影，直到他離開，才有少數人發出質疑聲。參加者王小姐稱：「雖然我也沒見過馬斯克真人版，但看過太多馬斯克的視頻，來人無論如何都不可能是馬斯克。」在場眾人後知後覺，開始相互求證，質疑事件屬炒作，甚至涉嫌詐騙報名費。

據紐約僑報報道，主辦方代表、法拉盛中美商會會長江錦鑫29日召開記者會，澄清網上流傳的一萬美元報名費收據做假，又指出收據所留電話屬虛假，以及有多處英文語法錯誤等。

主辦者開記者會澄清 稱驚喜屬西方文化

對於江錦鑫曾在活動後發文，稱活動是場「讓美國媒體另眼相看」的品牌策劃，江在記者會上提供三張宣稱「是與特斯拉高管之間的郵件對話」，顯示27日下午有名為Brian Ranasia的「Tesla Advisor」明確表示馬斯克將出席晚宴；至28日中午及下午，另兩名「顧問」Drew Baglino、Aaron Graham先後發道歉電郵，改稱馬斯克未能參加。江錦鑫自言曾去過「紐約特斯拉總部」，與其中一名「高管」談過話，非常信任對方且相信馬斯克會出席。

該「華爾街雜誌」負責人、江錦鑫商業拍檔「邁克」則在記者會上解釋，稱當晚的「山寨馬斯克」其實是他的朋友，是他早就準備好作為晚會的娛樂節目，沒提前告知是為了給所有參與者一個驚喜，又指「西方文化認為這沒什麽大不了的，誰知道東方文化反應如此激烈」，稱自己也是當晚才知道馬斯克不出席，而「娛樂活動」是早就準備好的。主辦方強調「沒有一個人付過錢」。