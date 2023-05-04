加拿大反對黨議員在港親屬據報受中方針對

【有線新聞】加拿大傳媒引述情報報道，中國情報機關針對在野保守黨議員莊文浩身處香港的親屬搜集資料，莊文浩指責政府兩年來未有知會，對中方的騷擾行為視而不見。總理杜魯多稱近日才知悉，中國駐多倫多總領館強烈不滿，媒體炒作「脅迫」說法。

加拿大反對派保守黨國會議員莊文浩是移民後代、父親來自香港，《環球郵報》日前引述2年前安全情報局的機密評估報告及國安消息報道，莊文浩當年提出譴責中方鎮壓新疆維吾爾人的議案後，中國國安部派人搜集他可能身處中國的親屬資料，或有進一步行動。

報道指中國駐多倫多總領館官員趙巍有份參與，總領館網頁顯示，趙巍主管政新組，負責處理與加拿大政府部門的聯繫及宣傳中國對外政策。

莊文浩對杜魯多政府2年來從未知會極為失望，稱當年安全情報局曾向他們一班議員匯報有關外國干預的威脅，但沒特別提到他或其親屬受到針對。他為了在港親屬的安全起見，多年前已決定跟他們斷絕聯絡。

莊文浩批評政府對中方騷擾其親屬視而不見，亦沒對趙巍採取任何行動，仍然准許他留加出任外交官、享有特權和外交豁免權，繼續進行脅迫行為。

杜魯多隨後安排跟莊文浩、安全情報局局長和國安顧問會面，杜魯多連日重申一直不知情，報道刊出後才知悉，當局向他解釋認為事件嚴重程度不至於需要匯報。

中國駐多倫多總領館發言人批評，有個別媒體和政客炒作、誣衊領事官員參與「脅迫」，是毫無事實依據，強烈不滿和堅決反對，強調官員從未從事與身份不符的活動，要求立即停止造謠抹黑。