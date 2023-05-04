同父異母姊弟發展不倫戀　一見鍾情誕兩子　冀政府「開綠燈」：相愛沒傷害任何人

【有線新聞】西班牙一對同父異母姊弟自出生後未有見過面，直至五年前在Facebook結緣見面後，兩人一見鍾情，發展不倫之戀，兩人公開戀情後，不顧反對誕下兩名小孩，引起亂倫風波。兩人認為他們相愛沒有傷害任何人，指「社會必須進步，而不是固守傳統主義」，希望西班牙政府可以修例讓他們註冊結婚。

《紐約時報》報道，西班牙女子Ana Parra年幼時遭父親拋棄，他組織另一個家庭，誕下兒子Daniel Parra，這對同父異母的姊弟從來沒有碰面，直至五年多前Ana 20歲時，在Facebook找到Daniel，並主動「追蹤」對方，其後開始第一次約會，兩人一見鍾情，展開這段不倫之戀，更証下兩名小孩。

首次接吻感羞愧 愛意泛濫促成秘密約會

兩人在一次聚會中互相親吻，Ana形容當時感到「有些羞愧」，雖然知道兩人不應該繼續發展，但兩人仍難敵愛意，促成之後秘密約會。而Daniel形容「那個吻」打破所有障礙，但被現實所限感到無奈，「 想像一下喜歡一個女孩，但出於道德原因，被禁止和她在一起，真的很難受。」

他們在一次英國倫敦的旅行中，激發公開關係的念頭。Ana表示：「那是我們第一次可以在公共場合表現得像一對真正的夫妻，我們出去吃晚飯、散步，非常自由。」最終他們決定在電視向世界分享他們的關係，但事與願違，兩人首次亮相後飽受批評。

被詛咒「在地獄中燃燒」 保證兩孩非常健康

Ana指：「我們不想一個一個地告訴每個人我們的故事，所以決定以這種方式公開關係，但有人在社交媒體寫信給我們，告訴我們『我們將在地獄中燃燒』。」即使面對輿論批評，兩人仍堅定地深愛對方及兩名孩子，並確保他們非常健康。Ana稱，兩名小孩知道父母是同父異母的姊弟，但因年紀尚小，不清楚是什麼事。

由於西班牙禁止亂倫夫妻結婚，因此兩人希望政府可以修例，讓他們正式成為合法夫妻，他們認為兩人相愛沒有傷害其他人，故希望更多人知道他們的故事。