區議會｜立會目標暑假前修例　有議員關注異見空間　曾國衞：僅趕絕反中禍港者

【有線新聞】區議會改革，除了直選比例大減，亦要求區議員支持政府。有議員關注還有多少空間可以容納不同意見，政府說不同意見都須掌握，只是要趕絕反中禍港的人。

政府提出改革區議會，直選議席減至不足兩成，並要求區議員支持政府協助宣傳。社會福利界（新思維）狄志遠：「看來這角色很像政府的啦啦隊，日後我們有的意見，市民的意見與政府不同，容讓空間有多大？」民政及青年事務局局長麥美娟：「無論支持或不認同都要掌握，所以指引中無提及只可收集某種意見。」

亦有議員關注新的履職監察制度，包含由政府草擬的區議員負面行為清單。選委會界別吳傑莊：「提到個人行為極不檢點，想問問包括甚麼行為？」麥美娟：「都有試過一些例子，與市民吵架，這些準則是讓我們可啟動調查，看看對議員的指控是否屬實。」

會上幾乎全部議員都支持新方案，希望區議會未來更聚焦民生議題。

九龍中楊永杰：「希望加入地區問題清單，有問題清單，才能依據問題清單做。」新界西南（工聯會）陳穎欣：「 建議當局在委任時，能有一定比例的青年代表。」

政制及內地事務局局長曾國衞：「如果像第六屆區議會一樣，烏煙瘴氣、漠視民生福祉，則無論有多少直選議席，也難獲市民認同。我可以重申，今次方案只是要趕絕一類人，就是非愛國、非愛港，仍然妄圖反中禍港的人。」

為配合年底區議會改選，立法會計劃「開快車」審議，民建聯陳克勤去信內會主席李慧琼，建議先成立小組委員會，待政府交草案後再轉為法案委員會，目標暑假前完成修例。