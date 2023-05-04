中六女生認殺嬰罪候判　辯方：被告自責欲以命換命　官認同屬悲劇索感化報告

【有線新聞】一名中六女學生三年前在上課期間身體不適，如廁期間突然誕下女嬰，驚恐下把體育服塞入女嬰口中阻止哭喊，早退離校後再扔到街邊垃圾桶，嬰屍翌日由路人發現。女生今日於高等法院否認謀殺罪，但承認殺嬰罪，獲控方接納。法官李素蘭直言案件為一場悲劇，同意被告當時所面對的處境十分困難，先索取感化報告，押後至5月25日判刑。

晨運客翌日發現嬰屍 已見有螞蟻爬行

女生承認案情指，2020年9月22日上體育課期間感到不舒服，前往醫療室休息，其後在女廁如廁時，突然感到劇痛及聽到「嘭」一聲。她見到大量血液湧出，並有一名女嬰跌落在廁盆中，便把毛巾及體育服包裹着女嬰。女生為阻止女嬰啼哭，把體育服塞入其口中，再放入一個藍色袋中置於學生休息室內。

女生一度回課室上課，但因不適而決定早退離校，把藍色袋放在巴士站垃圾桶旁，當時已聽不到女嬰哭泣。一名男路人翌日晨運時以木棍打開藍色袋，發現內有女嬰屍體。救護員到場後發現女嬰仍連著臍帶，口中被塞衣服，屁股瘀傷，頭骨凹陷，手腳僵硬冰冷，已有螞蟻在屍體身上爬行。而學校清潔工則在案發當日發現廁格血跡，但以為只是經血便抹乾淨。

辯方：過程極度恐懼 現只記得零碎片段

女生在警誡下指自己在後期才知道懷孕，承認因認為女嬰嘈吵，用衣服塞入女嬰口中並棄屍。法醫認為女嬰出生時還活着，沒有任何先天性疾病以致死亡，相信女嬰是窒息致死。

辯方精神科醫生診斷女生誕嬰後患上創傷後遺症，突如其來的劇痛、出血等令她極度恐懼，未從分娩後影響中完全恢復過來，故其精神狀態受干擾。控方精神科醫生則診斷女生患重鬱症，不認同是患創傷後遺症，但同意她精疲力竭及有嚴重精神及身體壓力，屬精神狀態未能完全恢復。

女嬰生父認沒避孕 感悔意願代受牢獄之苦

女嬰生父則承認曾沒避孕性交，但二人分手後再沒見面，不知道被告懷孕；在求情信中指自己深感悔意，認為他應代替被告受牢獄之苦。

辯方求情時指女生出身於破碎家庭，缺乏愛護及適當家長指導，意外分娩情節十分令人痛心及震驚，她現時亦只記得零碎片段，不知道自己為何會殺嬰棄屍。辯方認為任何人得知女生的背景及經歷都會深表同情，而她希望以自己一命換回女嬰一命，事後一直接受精神科藥物治療。