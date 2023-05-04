港鐵上蓋住宅業權不過半　單靠小業主無法成立法團　夏淳權：須確保權益

【有線新聞】港鐵站不少上蓋項目都有住宅業權不過半的情況，以將軍澳站項目為例，六幢住宅的業權份數只佔整個項目不足一成四，港鐵車站則佔超過五成，單靠住宅業主，連法團都成立不到。

將軍澳站發展項目就是住宅業權佔比不過半的例子，項目除了六幢住宅，亦包括基座的港鐵站、商場及上蓋酒店。翻查公契，項目分成逾500萬份業權，六幢住宅「天晉一期」，佔不足69萬份，是全部業權的一成四，而將軍澳站部分就擁有過半的255萬份業權，同樣位於基座的商場及兩幢酒店就各佔一成二及兩成業權。

天晉住宅業主小組委員會主席黎兆聰：「買樓時根本沒有人知這些事，只要第一個業主簽了（公契），等同其他業主都同意了這份大廈公契，這是香港的常態。根據大廈公契要換管理公司需要有百分50以上業權才可更換，但公契中百分之50.1是由港鐵掌握，很多港鐵屋苑都如是，所以我們就算如何，也無可能更換管理公司。」

根據《建築物管理條例》，業主有權更換物業管理公司，不過要先成立法團，前提是獲得三成業權人支持。換言之，單靠「天晉一期」的住宅小業主，根本無法成立法團，因為他們與港鐵、酒店等大業主綑綁在同一張公契。

本土研究社研究員夏淳權：「其實住戶不會使用這些商業項目，不會在這些辦公室上班，不會住在家隔壁的酒店，但當它成為了業權份數之一，業權份數分薄下，每名業主擁有的業權只佔很少的份額，甚至不足以決定一個地方的事務。」他同意消委會建議將綜合發展項目的住宅及商業部分「拆契」，確保小業主的權益，而業主買樓時亦應該更主動了解。