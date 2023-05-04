英王加冕｜儀式周六舉行　韓正代表中方出席　民眾提早霸位冀感受氣氛

【有線新聞】英王查理斯三世加冕儀式後日舉行，有民眾提早在戶外紮營，希望近距離參與盛事，中方宣布國家副主席韓正將代表國家主席習近平出席加冕禮。

英王查理斯三世的加冕禮舉行在即，一批人帶同家鄉國旗和帳篷提前兩日來到白金漢宮外紮營，希望佔據有利位置，感受加冕禮的氣氛。

有人自製查理斯人形紙板，希望可以一睹這項盛事，格雷姆：「我在這裡露營因為這是千載難逢的機會，我們大多數人可能再也沒機會看見，以前看過加冕禮的人可能之後再也看不到了。」

英國外交部致函邀請所有邦交國家元首參與加冕禮，國家副主席韓正將代表國家主席習近平出席，法國總統馬克龍、美國第一夫人吉爾等亦會現身，日皇德仁弟弟、文仁親王夫婦亦啟程前往倫敦。

加冕禮綵排如火如荼，預計當日會有過百萬人夾道觀看巡遊，當局將在倫敦部署近3萬警力戒備。查理斯和王后卡米拉將乘坐鑽禧馬車由白金漢宮出發，經林蔭大道、特拉法加廣場等，前往西敏寺，加冕儀式預料歷時兩小時。查理斯會在加冕椅宣誓維護法律和國教，並由大主教在手、胸和頭部塗上聖油，之後會獲授王球、戒指、權杖，並離開加冕椅，移步王座。卡米拉會以同樣方式加冕、但不用宣誓，兩人之後乘黃金馬車經同一路線返回白金漢宮。