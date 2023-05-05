克宮受襲｜據報華府不排除俄策劃　分析料藉機「報復」烏克蘭　基輔連日受空襲

【有線新聞】美國駁斥俄羅斯聲稱美方是無人機攻擊克里姆林宮的幕後黑手，據報華府情報機關正調查，不排除是俄方策劃的「假旗行動」。烏克蘭首都基輔上空亦有無人機被擊落，當局指是己方故障的無人機。

片段拍攝到一架無人機在基輔上空飛行，飛過市中心獨立廣場附近時，槍火聲不斷；無人機被擊中爆炸，墜落一幢大廈附近並引發火警。消防員到場將火救熄，起火大廈附近發現相信是導彈的殘骸。烏克蘭指被擊落的是軍方一架相信出現技術故障、失去控制的無人機，未有造成傷亡。

俄羅斯克里姆林宮周三受無人機攻擊後，基輔連日受空襲。白宮駁斥俄羅斯稱美方是幕後黑手的指控荒謬。白宮國家安全委員會發言人柯比：「美國與事故無關，與俄羅斯總統發言人謊言相反，他們就是這樣，只有謊言。」據報華府情報機關亦正研究事故起因，不排除由俄羅斯國內親烏克蘭組織策劃，甚至是克里姆林宮自編自演的「假旗行動」。

有美國智庫指出，克里姆林宮守衛森嚴，無人機難以穿透層層防空系統、直達莫斯科心臟地帶，更巧合有人錄下事發經過。有政治學者稱眾所周知，總統普京甚少在克里姆林宮辦公，更莫論留宿，克里姆林宮反應一致、協調，被質疑早有準備。

加上下周二將舉行勝利日閱兵，分析認為俄方冀喚起民眾愛國情緒以配合揮軍烏克蘭，攸關俄羅斯存亡論述；而克里姆林宮指控烏克蘭試圖殺害普京，可藉機採取報復行為，更可能將基輔政府定性為恐怖組織，美國等西方國家則是恐怖主義支持者，莫斯科亦可能發動新一波的軍事動員。