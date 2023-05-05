美國情報部門指中俄仍然是主要威脅

【有線新聞】美國的情報部門認為中俄仍然是美國的主要威脅，國家情報總監海恩斯說中國正持續擴張在國際的影響力，並利用美國可能出現債務違約，影射美國的民主不能正常運作。

美國國家情報總監海恩斯在參議院聽證會上，指美國和盟友於國際安全事務方面正面對不同的挑戰，包括地區勢力掘起，試圖重塑國際準則，以及俄羅斯入侵烏克蘭和後疫情時代等等。

她認為中國和俄羅斯仍然是美國的最主要威脅，她說：「我們評估認為中國共產黨政府或國家主席習近平，會繼續努力去達成習近平的目標，將中國變成東亞地區的最重要力量以及世界舞台的強國，最令人關注的是中共確信，唯一可以實現習近平削弱美國力量和影響力的目標，是透過強迫手段，包括以經濟和政治脅迫方式去逼使其他政府配合中共方針。」

海恩斯又說，中俄會利用美國可能的債務違約影射美國的民主不能運作，但她無交代中俄如何可以達到目標。

出席同一會議的美國國防情報局局長貝里耶說，普京無意縮減對烏克蘭戰事的規模，並會繼續軍事行動。他又說中俄正加強科技合作，尋求追上美國，他說：「中國和俄羅斯正尋求在科技的突破，以蠶食美國在科技上的優勢，中國正以舉國之力發展科技，而國防情報局相信融合未來的科技，特別是在量子領域，可達至軍事方面的重大突破。」

另外，外長秦剛與俄羅斯外長拉夫羅夫在印度果阿邦，出席上海合作組織外長會議時會面，秦剛稱中方願與俄方加強戰略溝通，鞏固各領域合作。

雙方又同意在上合、金磚國家、二十國集團及聯合國加強協調配合，維護亞太地區和平穩定，反對「新冷戰」。