美國極右組織「驕傲男孩」4成員串謀煽動罪成

【有線新聞】美國國會山莊騷亂事件，極右組織「驕傲男孩」4名成員串謀煽動罪成，將面臨最高20年監禁。司法部形容是又一勝利，國會山莊騷亂事件，至今已累計逾600人被定罪。

前年1月初，大批不滿總統選舉結果的示威者，包括當時特朗普總統的支持者衝擊國會山莊，造成5人死亡，其中以「特朗普軍隊」自居的極右組織「驕傲男孩」，據報過百成員有參與騷亂，多人被捕。

經過近四個月的審訊後 ，華盛頓聯邦地方法院裁定「驕傲男孩」前領袖塔里奧等四名被告串謀煽動罪成，可面臨最高20年監禁。其中塔里奧當時不在現場，但當局指他遙距指揮行動。塔里奧案發前兩日因攜有大容量步槍彈匣被捕 ，被勒令離開華盛頓。 同案另一名被告串謀煽動不成立，不過五人妨礙司法程序、妨礙國會履行職責等罪成。

司法部長加蘭對裁決表示歡迎，嚴斥他們企圖破壞民主的基石，他說：「這天的判決清楚地表明，司法部將竭盡所能，捍衛美國人民和美國民主。」