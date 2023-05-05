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美國極右組織「驕傲男孩」4成員串謀煽動罪成

  • i-Cable
  • 2023年05月05日
美國極右組織「驕傲男孩」4成員串謀煽動罪成
【有線新聞】美國國會山莊騷亂事件，極右組織「驕傲男孩」4名成員串謀煽動罪成，將面臨最高20年監禁。司法部形容是又一勝利，國會山莊騷亂事件，至今已累計逾600人被定罪。
前年1月初，大批不滿總統選舉結果的示威者，包括當時特朗普總統的支持者衝擊國會山莊，造成5人死亡，其中以「特朗普軍隊」自居的極右組織「驕傲男孩」，據報過百成員有參與騷亂，多人被捕。
經過近四個月的審訊後 ，華盛頓聯邦地方法院裁定「驕傲男孩」前領袖塔里奧等四名被告串謀煽動罪成，可面臨最高20年監禁。其中塔里奧當時不在現場，但當局指他遙距指揮行動。塔里奧案發前兩日因攜有大容量步槍彈匣被捕 ，被勒令離開華盛頓。
同案另一名被告串謀煽動不成立，不過五人妨礙司法程序、妨礙國會履行職責等罪成。
司法部長加蘭對裁決表示歡迎，嚴斥他們企圖破壞民主的基石，他說：「這天的判決清楚地表明，司法部將竭盡所能，捍衛美國人民和美國民主。」
串謀煽動罪可追溯到南北戰爭時期，定義為串謀推翻政府或使用武力阻礙法律執行，以往甚少人被定罪。另一個有份衝擊國會的極端右翼組織「守誓者」，創辦人羅茲及4名成員，早前亦分別被裁定串謀煽動罪成。
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