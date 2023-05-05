美菲《加強防務合作協議》不是針對任何國家

【有線新聞】菲律賓總統小馬可斯在美國出席活動，澄清菲美《加強防務合作協議》提供更多基地讓美軍部署，不是針對中國等任何國家，又指菲律賓和中國就南海爭議，正慢慢達成共識。

菲律賓總統小馬可斯國事訪問美國期間，在華盛頓一個智庫出席活動，指美軍在菲律賓基地部署，不是針對中國。他表示：「(美國是否要求貴國政府) (派遣菲律賓軍隊參與作戰行動?) (如果中美因台灣爆發戰爭) 沒有，中國外長(秦剛)幾星期前曾與我會面，我對他說、我對他保證，提供的軍事基地無意用於發動攻擊，或針對任何人、任何國家，不是針對中國或任何國家。」

小馬可斯補充，華府從未提及利用《加強防務合作協議》美軍獲准部署的四個新基地，對任何國家發動攻擊的可能性，又指攻擊行動超出了兩國的討論範圍，並非合作協議的用意。 菲美兩國二月宣布全面落實《加強防務合作協議》，讓美軍部署菲律賓的基地數目增至9個，其中一個更位於靠近南海的巴拉望省。