內地網站湧現「AI孫燕姿」　人工智能翻唱觀看數近百萬　衍生AI周杰倫、鄧麗君

【有線新聞】人工智能（AI）對話、繪圖大行其道，分析認為可取代部份人類職位，甚至連「歌星」都可以取代？內地影片平台近期忽視興起「AI孫燕姿」熱潮，有「播主」利用人工智能學習孫燕姿的唱腔，再翻唱其他歌手的經典名曲，繼而有更多人仿傚製作「AI周杰倫」、「AI鄧麗君」等。有否侵犯版權引起各方辯論，內地平台目前未見設限，但其實海外音樂公司近期已出手「封殺」。

十多分鐘完成「訓練」 發布者：僅學習交流

內地有科技博客近期瀏覽「B站」（bilibili）時，發現推薦頁面出現大量成名歌手的「新作」，有周杰倫、孫燕姿、林俊傑，甚至還有「相聲界」的郭德綱等，只不過標題都帶有一個「AI」標籤。舉例由「AI孫燕姿」翻唱的《下雨天》觀看次數已高達93萬，「AI鄧麗君」翻唱周杰倫《反方向的鐘》有近60萬，「AI周杰倫」翻唱陳奕迅的《富士山下》也有逾24.5萬次。

雖然發布者大多有標明「模型僅供學習交流使用」、「嚴禁商用」、「如有侵權請告知刪除」等，但仍然引起科技界憂慮。有科技博客指出，以往主流的語音合成程式需要數千至上萬條「5-10秒左右」的音頻去「訓練」AI，但今年3月有程式改進出更易用版本，十幾分鐘就能訓練出一個能用的模型，因而引發「AI歌手」熱潮。

環球音樂促串流平台設限 封殺AI生成曲目

AI歌手可能引發出的侵權問題，目前全球普遍未有針對性條例監管，但據《金融時報》報道，音樂界巨頭的環球音樂集團（Universal Music Group）今年3月已展開行動，敦促Spotify、Apple Music等串流平台，切斷對其音樂目錄（Playlist）的對外連接，防止開發人員用來訓練人工智能，又要求平台刪除可能侵權的AI生成曲目。

環球主要的打擊目標在於用AI直接「指定歌手」翻唱從沒表演過的曲目，又或模仿現有音樂人製作出相似曲風的AI生成音樂。據例今年初以AI生成的「Ariana Grande翻唱《Kill Bill》」影片，YouTube觀看次數達到35萬次，但已因環球音樂提出版權聲明，無法播放。