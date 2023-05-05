便衣警大埔當值時偷拍兩女　求情指「很大機會失工作」　官斥違公眾信任判囚四周

【有線新聞】一名53歲便衣警員被揭發在大埔當值期間，以手機近鏡偷拍女子胸部及雙腳，早前承認有違公德及遊蕩罪，粉嶺裁判法院署理主任裁判官黃士翔今日判刑，直言警員理應保護市民，但被告執勤期間犯案完全違反公眾信任，影響警隊聲譽，須作出具阻嚇性刑罰，遂判處被告監禁4星期。

求情承諾不重犯 稱面對聆訊大機會革職

案情指男被告伍佩偉在2022年5月31日，被控在大埔新興花園商場地下的惠康超級市場作出「性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為」，即錄影或企圖錄影女子Ｘ的私密影片；同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Ｙ合理地擔心本身的安全或利益。

辯方求情指被告由於工作壓力，一直要接受心理治療，承諾不會重犯及要面對紀律聆訊，很大機會失去工作，已有十分大的教訓。被告表示願意履行240小時社會服務令，冀法庭給予機會輕判。

官：侮辱女性尊嚴 心理問題非輕判理由

黃官判刑時指被告未拍攝到裙底等私隱地方，但對焦在女事主的胸部及雙腳，是侮辱女性尊嚴及侵犯女性私隱；斥責被告於當值時有責任保護巿民，卻完全違反公眾對警察的信任，在當值時作出有違公德行為是「案情嚴重」；被告的心理問題不是判處非監禁形式懲罰的理由，認為須判處具阻嚇性的刑罰，入獄4星期。