英國地方選舉執政保守黨慘敗

【有線新聞】英國地方選舉，執政保守黨大敗，失去逾千個議席和多個地區議會的控制權，大部分被在野工黨和自由民主黨瓜分。工黨黨魁施紀賢揚言，工黨將會贏得明年的大選。

當選的喜悅，不少工黨候選人在今次英國地方選舉都感受得到。工黨進帳超過530個議席，自2002年以來，再次成為地區議會第一大黨。黨魁黨施紀賢說：「好明顯，我們工黨正邁向下屆大選的大多數。」

同樣取得好成績的自由民主黨，增加逾400個議席至逾1600席。綠黨更取得1985年創黨以來最好的成績，贏得479席，多了逾200席。

過去一年兩度出現迫宮的執政保守黨，成為選舉的大輸家，失去逾1060個議席，較預期的1000席更多，同時失落48個地區議會的控制權，包括梅德偉、斯溫登、普利茅斯和東斯塔福德等，這些都是大選的重要戰場。

身兼首相的黨魁辛偉誠對結果失望，但不認為選民一面倒傾向工黨：「肯定是失望，對那些勤奮工作的保守黨議員，對他們的朋友和同事，我非常感謝他們一切的付出。」

不過按各黨的得票推算分析，保守黨在明年大選不容樂觀，工黨的支持率達35%，大幅領先保守黨9個百分點，兩黨支持度差距，是自2010年工黨大選落敗後最大的一次。