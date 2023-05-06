批軍方扣起彈藥補給　俄傭兵華格納揚言撤離烏東　車臣：可代替完成任務

【有線新聞】俄羅斯僱傭兵組織華格納創辦人普里戈津批評，軍方扣起補給令部隊彈藥不足，稱於下周三撤離重鎮巴赫穆特，不過烏克蘭方面指華格納繼續有向當地增派部隊。

俄羅斯僱傭兵組織華格納創辦人普里戈津周五發放片段，指彈藥供應不足，部隊不會再作無謂犧牲，決定下周三撤出與烏克蘭守軍爭持多月的重鎮巴赫穆特，希望由俄軍接替他們的任務。普里戈津批評軍方官僚忌憚華格納，明知他們以下周二，即俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日完全佔領巴赫穆特為目標，仍然扣起彈藥補給。

國防部長紹伊古未有回應普里戈津言論，他這日到了南部軍區視察，官媒則引述他已下令副手確保在烏克蘭的所有俄羅斯部隊都可以得到所需的武器和裝備。克里姆林宮表示，當局亦是由傳媒報道得悉華格納有意撤離。

塔斯社報道，總統普京的忠實盟友、車臣共和國領袖卡德羅夫稱，車臣部隊可代替華格納完成佔領巴赫穆特，又表示希望能上下一心達成目標，而非以士兵的生命作代價。不過有烏克蘭官員表示，華格納正從其他戰線撤走部隊，並陸續往巴赫穆特方向靠攏。路透社分析指，普里戈津多次發表衝動言論，不排除宣稱撤出巴赫穆特可能只是一場煙幕。