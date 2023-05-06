世衛撤疫情緊急狀態　袁國勇：大流行必定重臨　孔繁毅：每年會有一兩次感染波幅

【有線新聞】世衛解除對新型肺炎緊急狀態，政府專家顧問袁國勇說另一場疫症大流行必定重臨，社會應檢討防疫工作；政府則說適用於大眾的防疫措施均已解除，會評估風險，調整餘下相關措施。

世衛解除新型肺炎公共衞生緊急狀態，政府專家顧問孔繁毅認同世衛的決定，但提醒不代表疫情已經完結，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅：「病毒是會與我們同在，我們亦相信會有點波幅，每年或會有一、兩次個案會增多、入院及感染的人數有增加，但毋須太擔心，剛才已說過，整體的免疫障礙已很高。」

孔繁毅又說應提高內科的病床數目及醫護人數，長者及長期病患者亦應定期接種加種劑疫苗；另一名專家顧問港大微生物學系講座教授袁國勇說，世衛的決定是流行病學史上一個里程碑。

本港兩場世紀疫症，2003年沙士及新型肺炎袁國勇都有份參與抗疫工作，他提醒要對新發傳染病保持警惕，因為另一場疫症大流行一定會重臨，而且會來自動物宿主，社會必須保護野生動物自然棲息地及禁止出售野生動物。社會亦應汲取新型肺炎的教訓，全面檢討防疫工作，為下一次大流行做好準備，包括建立應對機制、預備好軟、硬件，以減少死亡和對社會、經濟的影響為目標。公眾要相信科學，避免下一次再有未完成接種疫苗的長者因染病而死亡。