易通行｜運輸署：青沙管制區實施首日運作順利　提醒車主盡早申請及註冊戶口

【有線新聞】運輸署指留意到收費廣場收窄行車線後有重型車輛入錯線，會加設指示提醒司機，認為「易通行」首日運作順利，提醒車主盡早申請及註冊戶口。

「易通行」實施一會兒，就見到部分司機不易「通行」，有些習慣入收費亭停車，阻塞後車；有些重型車習慣用左線，在收費廣場入錯巴士線。這些問題運輸署署長羅淑佩說她都觀察到，相信大家很快適應，「我們亦都見到有些車輛…可能常用左線的重型車輛駛進去，我們知道這個情況，都覺得可以有更加改進的空間，因此今天會盡量加新的指示牌，務求令到明天開工開學日，大家可以有更多指示避免駛入這條最左線的巴士行車線。」

不只人要適應，系統都要，大部分有「易通行」的車輛司機在過隧道後兩分鐘都會收到收費通知，小部分司機就遲遲未收到通知，運輸署說毋須擔心。羅淑佩：「可能有小部分未選定一種繳費方式，或者他選定但未升級，或戶口不夠錢，可能亦都是觀望之後再付款也不意外，但我們也盡量希望看看這些情況。我們絕對不希望有機器學習問題、收錯錢，麻煩到大家。我們現在初步見到一般都是很細微的問題，或者有朋友的車頭車尾車牌數字字樣有分別，我們的電腦亦都告訴我們有分別，這個時候會抽出核實。」運輸署提醒未申請「易通行」的車主過隧道後14天未繳費會罰款175元，21天後都不交費會罰款350元，甚至可能會控告車主。