英王加冕｜英國通脹高企　儀式花公怒惹不滿　多人示威被捕

【有線新聞】英王查理斯三世加冕儀式順利舉行，外界一直關注這場被形容為世紀盛事的儀式所耗費的公帑。英國近年飽受高通脹困擾，居民生活質素下降，有輿論質疑是否適合舉辦如此盛大的加冕禮。

多名外國領袖和嘉賓、政界人士和王室成員雲集西敏寺大教堂，出席查理斯三世的加冕儀式。他和王后卡米拉巡遊時，乘坐黃金馬車，出動四千人的儀仗隊、250匹儀仗馬、19隊軍樂團。雖然對比伊利沙伯二世的加冕禮，規模已縮減，但連同巡遊及相關慶祝活動，仍被形容為「一個世紀得一次的盛事」。英國政府一直無交代盛事背後花費多少公帑，有英國傳媒估計涉及的金額介乎五千萬至一億英鎊。

英國正面對幾十年來最嚴重的通脹，連續七個月的通脹高於10%，單是麵包的價格就按年上升近兩成。工資增長追不上通脹，近月先後有護士、初級醫生、大學職員和火車司機等罷工，要求加薪幅度追上通脹。民眾還要應付不斷上升的電費和燃氣費，有人認為此時仍花費大筆公帑舉辦加冕活動是不合適，應該縮減規模或由王室自行支付。

這次新王加冕連同去年伊利沙伯二世的白金禧紀念和喪禮，英國民眾一年內經歷三場大型王室活動，全部由納稅人支付，難免有國民不滿。有支持王室的市民就覺得加冕活動有助吸引遊客、刺激經濟，下一次再有大型王室盛事亦可能要等到喬治王子長大成家立室。

部分反對王室的民眾穿上「不是我的國王」字句的衣服，在巡遊途經的特拉法加廣場附近示威，多人被捕，亦有10多個環保示威者被鎖上手銬帶走，涉嫌破壞秩序和鬧事等。有人權組織批評警方執法過嚴。