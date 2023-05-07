兼善里重建｜劏房戶稱遭不合理加租迫遷　關注組促介入安置　市建局：正跟進

【有線新聞】長沙灣兼善里重建範圍，有租戶反映遭業主不合理加租或迫遷，又拒絕維修，促請市建局介入及盡早安置。

兼善里重建項目範圍內，有劏房天花橫樑大片石屎剝落，鋼筋外露；附近另一個劏房單位走廊天花破爛，光管搖搖欲墜，租戶反映業主重建為由拒絕維修。阿源一家三口居於其中一個160呎劏房，業主年初突然加租一成幾，還拒絕簽訂新租約，「一定沒有保障，沒有租約。業主叫你走就要走，因為沒有租約，但是沒有辦法，因為凍結了人口。無論如何我們也想有些補償或希望可快些上樓，各方面因素便一直住下去。」

市建局前年公布開展兼善里及福華街發展項目，涉及90個街號樓宇，超過3,000人、800多個業權。關注組說重建公布後業主迫遷或加租，租客欠缺保障。關注組成員李先生：「租管標準不可超過百分之十（加幅），但我們也很無奈。我知道我們547號起碼有五、六戶加超過百分之二十、三十，但逼於無奈要繼續租住，因為市建局一日不落實政策，我們不可能搬走。」關注組建議市建局設賞罰機制，促使業主更好處理租務問題。兼善里的大廈大部份樓齡超過60年，很多日久失修，街坊希望市建局及早落實安置。

市建局說完成收購單位業權之前，沒有法定身份處理業主和租客的租務事宜，了解租客的困難，已促成12宗協議讓租戶繼續以合理租金租住原有單位；對於關注組提及的個案已安排職員跟進，正審視他們的特惠津貼及安置申請，並有探訪計劃轉介有需要個案給社工隊及有關部門處理。