搭港鐵拖篋出閘太慢被打　內地男護母還手「見紅」　發文呻：心地好不追究還被關

【有線新聞】五一長假期剛結束，不少內地旅客都選擇赴港旅遊，但人太多便容易引起爭執。有內地網民發文，稱日前（6日）在佐敦港鐵站出閘時，其同行母親疑出閘太慢，被人指罵並砸傷頭部，該網民立馬還手，最終三人同被警方帶走調查，時隔一天（7日）才被保釋可返回深圳。

兒子難忍母親被打 還手同被捕 保釋後返回深圳

事主於小紅書發文，稱疫情三年後便想帶父母到香港旅遊。昨日一早在佐敦港鐵站準備出閘時，指同行的母親疑因年紀大、兼且拖著行李喼，並不懂操作舊式閘機而出閘速度稍慢，隨即遭後方的中年男人責罵，更拿起隨身物品砸向其母的頭部。事主難忍母親受辱，一怒之下向該男人大打出手，後來他與涉事的中年男人同被警方拘留。事主又稱，「我媽心地好說不追究，然後警方說要告我跟那個男的公共場合打架」。

其後事主被拘留在油麻地警署，直到今早才准保釋，現時已返回深圳。事主續指「我回去以後，我媽還一直罵我，說我不該動手，我說如果我不動手的話，我身為你的兒子，我都看不起我自己」。有聲稱目擊網民在貼文留言，指中年男子被打爆頭。警方則證實事件涉及有人的行李箱卡在閘機引起爭執，最終拘捕兩男一女，涉嫌在公眾地方打鬥。

內地人分享在港不愉快經歷 香港網民質疑事件真確

此事引起內地及香港網民的討論，有內地網民提醒事主應該要到醫院驗傷，亦有人稱「你不還手那人就完了，還手性質就變了」、「建議別在這些地方停留，否則很容易阻礙其他人，易生誤會和糾紛」，更有網民說起自身在香港的不愉快經歷，「香港人脾氣都很差」、「我全家再也不去香港了」。而香港網民則質疑事件真實性，稱「要是趕時間的話，一早用了旁邊的閘機」、「保釋後仍可以回深圳嗎？」