岸田文雄訪韓晤尹錫悅 尹強調放下歷史發展關係

【有線新聞】南韓總統尹錫悅與到訪的日本首相岸田文雄見面，是繼3月尹錫悅訪日後岸田文雄回訪。尹錫悅強調應放下歷史問題，不應讓兩國關係發展受阻；雙方同意半導體及印太戰略等合作協調。

歡迎儀式上奏起兩國國歌，尹錫悅在首爾龍山總統府接待岸田文雄，陪同他檢閱儀仗隊，之後舉行會談。尹錫悅稱，雖然韓日重啟領導人互訪相隔了12年，但彼此相隔不到兩個月便再會晤，可見兩國關係明顯改善；形容良好轉變來之不易，很可能成為大勢所趨。

他又強調在嚴峻國際形勢下合作，符合兩國共同利益，對世界和平繁榮至關重要，又指歷史問題不應成為兩國關係發展的障礙。

岸田指很高興見到兩國首腦「穿梭外交」恢復如初，過去兩個月雙方一直積極行動，各種對話開始活躍起來，致力驅除陰暗氣氛。

兩人會後見記者，同意加強在半導體和關鍵材料領域合作，深化印太戰略協調。南韓會派專家團赴日本，考察福島核污水排放。至於北韓核問題，兩人一致認為北韓導彈計劃嚴重威脅世界和平與安全，同意推進與美國合作，以七國集團廣島峰會為契機，舉行美日韓首腦會談。

岸田到訪期間，首爾市中心有數百人集會抗議，認為日本應就二戰時期強徵勞工道歉賠償。岸田指對過去的日韓關係感到痛心；尹錫悅被問到會否改變早前推出的強徵勞工解決賠償方案，他指是唯一方案不會改變。