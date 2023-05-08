易通行｜首個工作日　有巴士入錯線、青沙隧道口冒雨上落客　運輸署指示牌易錯過

【有線新聞】青沙管制區轉用易通行後第二日，亦是首個工作天，運輸署加設了指示牌，協助駕駛者選定路線，不過仍有巴士入錯線，錯過巴士站，要在隧道口前上落客。

上班繁忙時間，收費廣場的車流明顯增多，運輸署早前表示留意到，有車輛誤入巴士專線，會加設指示牌提醒。

事隔一日，本台再巡視出九龍方向慢線，駛出隧道入巴士專線路口前，左邊多了一塊黃色的提示板，上半部分用較大字體寫明「其他駕駛者靠右」，下半部用黑布覆蓋；入沙田方向都有，不過由於路牌距離出口相對較近，若不仔細觀察就很容易錯過。

指示牌加設了，不過仍有車輛入錯線，一輛出九龍的280X九巴，沒有駛入最左的巴士專線，導致無法進入轉車站，車長要在隧道口前停車，期間有另一架巴士在旁邊駛過，有乘客要冒雨走回轉車站。

約半小時後，另一輛286C九巴駛出沙田嶺隧道後稍有遲疑，之後同樣沒駛入巴士專線，要停靠在隧道口前落客，這個位置並非巴士站範圍。

汽總九巴分會主任黎兆聰表示：「現在新行車路線是一出隧道就靠左，經過收費亭就能轉入轉車站，所以有傳媒見到為何有司機仍走中間，正是走他以前的路線，有很多車長會錯覺，以往一出隧道就往中間走，再靠邊入轉車站，思維就打亂了。

他說公司及工會都提供了清晰指示，相信車長在一兩日內，會熟習新路線。