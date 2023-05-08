7歲男童學武被凌空摔、扯頭髮 疑遭虐待斷頸亡 教練：勿當他女生

【有線新聞】阿塞拜疆（Azerbaijan）一個柔道、桑博教練日前（29日）在訓練年幼學童期間，涉用暴力手法施教，最終導致一名7歲男童當場頸椎折斷死亡。男童母親當時正在教室外等候，未知將與一門之隔的兒子天人永隔。據悉涉事教練已被當地警方拘捕。

據77秒的閉路電視畫面顯示，教練哈利洛夫（Mehman Khalilov）粗暴對待學生，尤其針對學員巴卡羅夫（Farid Bakarov），包括拉扯頭髮、以「倒豎蔥」的方式拖拉、直接抓頭提起男童扔在地上。

施虐約30秒後，巴卡羅夫整個人軟癱在地，但哈利洛夫並未停手，不斷迫他站起身來，又起腳踢向旁邊學員。到哈利洛夫察覺有異，才把陷入昏迷的巴卡羅夫送往醫院。醫生發現男童身上多處有瘀傷、頸部摔斷，而且心血管及呼吸衰竭，急救近一小時依然回天乏術。

男童母親兩度查問情況 魔鬼教練：別把他當女生養

事後哈利洛夫曾致電給男童父母，聲稱巴卡羅夫上課期間跌倒受傷，直到閉路電視畫面曝光後才揭發事件。男童父親指，當時他另一個兒子同樣在教室內接受訓練，而巴卡羅夫的母親則在教室門外等候，聽到裏面傳出的聲音後，曾兩度詢問兒子情況，當時教練只稱「別把他當女生養」。據報男童在訓練後期已非常虛弱，甚至出現失禁。

教育部拒承責 教練被踢出國家隊

涉事教練哈利洛夫曾是歐洲錦標賽的三屆冠軍、歐洲運動會銅牌得主，是當地著名的柔道教練，現時正被拘留。報道亦指出，哈利洛夫教授的課程只接收九歲以上的學員，但因與巴卡羅夫是親戚，所以破例讓7歲的他提早接受訓練。

當地教育部門亦有就此事回應，指雖然事件發生在公立學校的體育館，但男童並非該校學生，教練亦非編制老師，因此當局不會為此負責；而哈利洛夫所屬的國家隊稱，事件不是發生在隊伍訓練期間，指哈利洛夫現時已被逐出國家隊。