工作暑熱警告｜工權組織質疑勞資難達共識 促立法強制跟從停工指引

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【有線新聞】停工抖暑安排並非強制，有工人權益組織質疑很難單靠勞資雙方自行協調，勞工處巡查力度亦有限，促請立法強制僱主跟從。

荃灣這個地盤，炎熱時曾經達到37度，在這裏當雜工搬運的林女士說太熱時公司可以安排休息，到地牢「抖暑」、有水提供，不過就不是必然，「強制（休息）比較好，固定甚麼時候讓你們休息。我們以前37度、35度，就熱到受不了。（記者：仍在工作？）工作，當然工作。」

街上修路的無休息室，不過工人說公司都體諒。地盤工人︰「酷熱天氣容許我們半小時或一小時（休息），不一定的，話是這樣說，未到一小時你不適都可以休息。我之前在這裏不適，主管知悉後都馬上載我回家。」

過去五年中暑工傷個案，每年有十多、二十宗，不過去年只有兩宗檢控。勞工處說會加強職業安全巡查，防範於未然；平均每年巡查工地2萬6千次，去年發出100封警告信，較前年14封大幅增加。

有組織認為針對違反中暑工作指引立法最簡單。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文︰「如何巡查監管呢？可能到場後，因為暑熱指數維持時間不長，一至兩小時，這些時間是否可以巡查到不理想地方、僱主僱員如何磨合呢？反而經過一兩年時間，要檢視哪些可以更強硬再立法，假設是去到某指數或溫度強制停工。」

蕭倩文說即使立法強制僱主跟從，條文都要改得更簡單 ，例如戶外工種不再分勞動量，一到酷熱天氣就休息或者停工。