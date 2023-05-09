打噴嚏太大力鼻孔噴血 觸發「隱疾」致中風險死 26歲男子：腦袋像爆炸一樣

【有線新聞】打噴嚏太大力隨時有生命危險，美國一名26歲男子因太大力打噴嚏，鼻孔噴出血塊，數分鐘後暈倒，送院後發現大腦有動靜脈瘤，因為打噴嚏過於用力而破裂，導致中風，最終需進行物理治療數年才恢復日常生活。

《每日郵報》報道，26歲的Sam Messina七年前在床上打了一個大噴嚏，期間突然有血塊從鼻孔噴出，他後來感到不適，昏迷前通知家人。Sam表示：「當我昏倒之前，我設法抓住手機，打電話給媽媽，她又打電話給我女朋友，最後由女朋友送我到醫院。」

腦部出血急做手術 後腦縫27針

他入院後檢查後，醫生很快意識到Sam腦部出血，立即將他送往另一家醫院接受進一步治療和手術，發現Sam大腦有動脈瘤，同時被診斷出動靜脈畸形（AVM），令大腦中連結動脈和靜脈的血管纏在一起。手術後他的後腦縫了27針，休養接近一個月，並花了數年進行物理治療才恢復日常生活。Sam回憶指，當時他覺得腦袋「像要爆炸一樣」，但幸及早發現治療，讓他恢復健康。

根據香港腦科基金會資料顯示，動靜脈畸形可以在全身任何部位出現，但對患者影響最大的，是位於腦部及脊髓兩處。動靜脈畸形有時候也寫作「動靜脈血管畸形」，又或加上一個「瘤」字，成為「動靜脈血管畸形瘤」，但此「瘤」並不是坊間一般人認為的固體良性或惡性腫瘤（後者即癌症），而是指動靜脈交匯的地方纒結起來，好比亂作一團的毛線球。

2%出血性中風由「腦動靜脈畸形」引起

正常的動脈與靜脈交滙的地方叫微血管，又叫毛細血管（blood capillary），直徑非常幼，富含氧氣及養分的血液，自心臟泵出後經愈來愈幼的動脈分支流經全身，把氧分及養分輸送給每一個細胞及組織，然後通過毛細血管經靜脈分支逐漸匯合，回到肺臟及心臟。

但「腦動靜脈畸形」的部位沒有毛細血管，使得動脈血液直接流進靜脈。由於動脈的血流壓力較高，靜脈的則低得多，沒有毛細血管這個「緩衝地帶」，血液便直接從動脈湧進靜脈，為靜脈帶來巨大壓力，把靜脈擴張，漸漸造成動靜脈彼此纒結，而且血液的流速也因而加快，帶來破裂出血等問題。事實上，所有出血性中風之中，2%由「腦動靜脈畸形」造成，它更是20至40歲人士腦出血的主因。