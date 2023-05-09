初選案｜匿名證人稱獲邀赴新西協調會議 立國安法後交出錄音影片匿名報案

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【有線新聞】民主派初選案續審，控方傳召匿名證人作供。

匿名證人化名X先生，開庭前已進入法庭證人席，在屏風後宣誓作供。他報稱沒有政治聯繫，認識人民力量梁家聲，對方說有興趣參選立法會新界西，邀請他一同出席2020年5月8日新界西協調會議。

他說希望記錄會議，於是買錄音筆和攝影機在會上錄音和拍片。國安法實施後以匿名形式報案，將錄音和影片燒碟交予警方。

法官李運騰問X是否公開地錄音和錄影，X答是，但不知道其他人是否知道。他將錄音筆放在袋內，攝影機有時拿在手上、有時放在枱面，被告席傳出笑聲。李運騰追問他是否試圖隱瞞，X說現場沒有說不准錄音，他亦沒有告知其他人會這樣做。

李運騰又問X出席會議的目的是否記錄下來向警方報案，X說打算用來做研究，不打算交予警方，之後又說初選計劃是推翻政府很有問題、不是為社區做事。

李運騰問國安法在7月實施，為何X直至9至10月才報警，X說國安法實施後才想幫助警方調查，不想身份曝光惹來麻煩。

李運騰又問他為何要用兩種工具，不用手機同時錄音和錄影，X說不想敏感資料儲存在手機，錄音筆清晰很多。李運騰指出X是經過思考，故意選擇這樣做。