泰國14歲少女不滿外婆棒打鴛鴦 夥男友割喉殺害 稱只想「弄殘」惟「逼不得已」

【有線新聞】泰國日前（5日）發生一宗倫常命案，案情指一位63歲婦人被發現倒斃在自己的香蕉園內，遺體上有多處被虐待的傷痕。經警方調查後，發現疑兇是14歲的孫女和其15歲的男友，因遭到死者企圖拆散戀情而動殺機。

六旬婦徹夜未歸 女兒外出尋獲披血屍體

據當地傳媒報道，案發於泰國孔敬府（Khon Kaen），死者女兒於當地時間凌晨1時，發現母親不在屋內，便四出尋找，未料竟在自家的香蕉園內發現全身披血的母親。女兒的哭聲引起附近居民的注意，鄰居立刻幫忙報警。警方接報後到場調查，發現死者額頭凹陷、頸和背部有多處刀傷，死狀悽慘。

孫女及其男友認殺人 全因遭婦人阻止見面

經初步調查後，人員鎖定疑犯是死者的14歲孫女及其15歲的男友，並迅速將二人拘捕。孫女落網後承認控罪，供稱當日原本與男友相約，但遭到外婆極力阻止，惹來二人不滿。孫女又指，起初並未計劃殺害外婆，只想「弄殘她」，但外婆身手矯健，因此男友「不得不」用刀割傷她，然而卻未能令外婆停止反抗，依舊糾纏不放，接著自己便拿刀在其背後捅出致命一擊，外婆便倒地不起，最終失血過多致死。

警方亦透露驗屍結果，顯示死者不只有額頭凹陷的傷勢，肺部亦被刺穿兩次，喉嚨有深達氣管的刀傷，但由於兩名疑犯的年紀太小，只能起訴至少年及家事法庭。

婦人難忍孫女男友吸毒 出手斬斷情絲惹殺禍

據悉死者是當地富人，坐擁有不少資產，孫女自父母離異後便搬到與她一同居住，她亦對孫女照顧有加，甚至為她建房子。惟死者發現孫女男友有吸毒惡習後，便千方百計阻止孫女與男友交往。據泰媒報道，鄰居指外婆曾發現孫女房間藏有不明紅水，上面更有兩條紅線綁著，一怒之下便趁孫女不注意將其打破，稱死者或因此惹來殺身之禍。