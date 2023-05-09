男子貨櫃場遭剷車撞倒輾過 雙腳壓斷嚴重變形 車Cam片直擊恐怖意外

【有線新聞】台灣台中市一個貨櫃場昨（8日）發生恐怖意外，一名58歲貨櫃車司機疑不留神，遭剷車撞倒再捲入車底輾過，他雙腳當場被壓斷，送院搶救不治。涉事越南籍剷車司機涉過失致死罪被捕，警方繼續調查事故原因。當地勞檢處表示，已派員檢查，如查有違反職業安全衛生法部分，將予以停工改善，並罰款3萬元以上至30萬元新台幣。

車Cam片段顯示，一名男子在貨櫃場內一邊談電話一邊行走，其後一輛剷車轉彎駛過，男子疑未有留意到有剷車駛出，剷車司機將他撞倒，此時已有人響咹示警。而司機亦疑未留意撞倒男子，繼續行駛將他捲入車底，男子雙腳被當場壓斷，嚴重扭曲變形。當時男子仍然有知覺，附近工友亦趕到喝停剷車，被撞男子送院搶救，惟最終失血過多不治。

肇事司機為外籍勞工 涉過失致死被捕

當地警方表示，意外發生在昨午2時58分，58歲的詹姓男子駕駛貨櫃車準備領櫃，下車不久從貨櫃場準備返回辦公室，途中遭27歲陳姓越南籍外勞駕駛的剷車撞倒並輾過，詹男雙腳當場被壓斷。據了解，涉事外勞表示，因為貨櫃場的剷車來堆疊貨櫃，機身比一般工廠大，移動過程中疑視線被遮擋，未有注意到死者，警方以過失致死罪將他拘捕。

根據臺中市勞動檢查處《堆高機作業安全指引》，若堆高機行駛前面之視線不佳，與注意前後左右情況；道路上行駛應套上拖板或撬或於雙叉頂端裝置警戒標誌，儘量勿使雙叉曝露行駛。