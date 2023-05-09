拜登冀罷工編劇獲應有公平待遇

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【有線新聞】美國荷里活編劇罷工近一星期，部分晚間節目要停播，亦有劇目製作要停工。總統拜登開腔支持編劇應享有公平待遇，期望工潮早日解決。

美國總統拜登周一帶領亞裔荷里活演員關繼威走進白宮東廳，為Disney+一齣新劇舉辦放映會，並慶祝美國亞太裔傳統月。拜登主持活動時，首次就近日荷里活編劇罷工開腔：「 這樣的晚上提醒我們故事的力量，以及讓說故事的人得到應有尊嚴、尊重和價值的重要性，衷心希望荷里活編劇罷工能解決，編劇盡快得到應有的公平待遇。」

美國編劇工會上周二起，展開近15年來首次罷工，不滿串流平台大行其道，但完成一劇之本的編劇不但沒受惠，反而生計受損。新製作模式下，經常由更少人及低薪的迷你小組，在開拍前完成劇本，令編劇工作沒保障，而且被排除於攝製過程外。新一代編劇無法吸收臨場與表演者溝通及改稿經驗，或了解製作流程。