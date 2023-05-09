立法會舉行特首互動交流答問會 首日以二十大及兩會精神為主題 李家超稱議員可表達意見

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【有線新聞】行政長官李家超宣布，下星期四到立法會出席「互動交流答問會」。有別於過往的答問會，議員除了提問，還容許表達意見，特首會就特定議題諮詢議員，李家超認為新安排有助提升議會價值。

今屆政府上任之初提出舉辦前廳交流會，時隔十個月，李家超再宣布，下星期四舉行「立法會行政長官互動交流答問會」，指「目的是再提升議會能創造的價值，再提升愛國者治港在共建香港方面，如何創造價值的能力和機會，可以共同匯聚一向做的三個環節的優點，即一般行政長官答問會、議案辯論、和施政報告諮詢。」

升級版的「答問會」三合一，李家超說，議員除了可以一如既往提問，亦可以表達意見。特首可以直接諮詢議員，處理重大、宏觀和策略性議題：「每日我都留意不同意見、不同社會需求。如果今次互動交流答問會成功，會有助我不斷在立法會，通過溝通更有效諮詢施政報告需要特別關注的事項，提早去部署。」

首次「互動交流答問會」以二十大和兩會精神為主題。多久舉辦一次，李家超說會與立法會討論，立法會主席梁君彥則說，會按《議事規則》制定相關安排，又指新安排反映李家超重視與議員雙向溝通，形容行政立法團結「一條心」，為市民謀福祉。