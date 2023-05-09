特首互動答問會︱有議員冀加時至兩小時 答問題不要「兜圈」 質詢議題不設限

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【有線新聞】有議員建議答問會「升級」後，加時到至少兩小時，亦希望特首答問題不要「兜圈」，質詢議題可以不設限。

過往特首答問會每個會期通常有四次，議員只可提出質詢，每次一個半小時。新的互動交流答問會不只議員能提問，換過來特首可以就施政諮詢議員。

九龍中（民建聯）李慧琼：「如果升級討論的內容，同時可以升級時間，都是我們希望特首，若他時間容許，是可以考慮的。初步如果可以增加半小時，都是可行選擇。」

根據《議事規則》，特首可以酌情決定出席立法會會議，答覆議員質詢或發言，亦可以提出任何政策、措施、法案、決議案、議案或議題讓議會辯論，互動交流答問會時間、流程待定，有議員就覺得答問題質素才最重要。選委會界別江玉歡：「以前我看的答問大會，可能我們問一分鐘，行政長官答了15分鐘，很多時都是背景。背景其實未必一定要在答問大會說，答問大會我覺得應該斬釘截鐵講問題，或者講解決方法。日後的討論市民比較期待，談論民生或經濟相關議題。」

日後討論甚麼議題未知，不過第一次就會討論二十大和兩會精神。社會福利界（新思維）狄志遠：「如果民生問題、政治問題，因為特首訂了主題而不能提問，這個是不理想。近日大家都很關心區議會，未來好像討論二十大內容，我相信區議會都是議員、市民關心的，我希望有機會提出相關問題。」李家超說，主題以外的問題他都會回答。