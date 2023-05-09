社聯及兩大學推《照護食標準指引》 為吞嚥困難人士提供膳食參考

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【有線新聞】社聯及兩間大學合作推出指引，為吞嚥困難的人提供膳食參考，方便照顧者準備安全又色香味兼備的食物。

老人家出現吞嚥困難，只能吃糊仔甚至流質食物，但賣相不佳、味道又淡，很多時不願吃。社聯聯同港大及中大學者，製作了過百頁的《照護食標準指引》，將吞嚥困難人士可吃的食物分成0至7級，由稀薄、流質、糊狀，到細碎濕軟、軟質及容易咀嚼。言語治療師會先評估他們適合吃哪一級的食物，照顧者可以跟著食譜準備，例如只能吃「細碎濕軟」，都可以做出菜遠牛肉或者豉汁蒸魚柳。

照顧者羅太：「跟足你們的指引，切成一塊一塊然後蒸熟，蒸熟後用叉、匙弄爛，用碗裝起來，再用碟反轉蓋上，跟從你們的形狀，是個圓形。他見到弄出來，咦，砌出來這麼美。」吞嚥困難人士羅先生：「能夠吃東西很開心。」

指引亦教照顧者判斷食物屬哪個等級，例如用叉壓下去，有些食物在叉中間流出，但不會持續流下來，就屬於糊狀食物。港大教育學院吞嚥研究所所長陳文琪：「未有指引前，言語治療師會給簡單指示去做，但那個指示以我的理解與你的理解有出入。現在有指引就不是了，如果我心目中想的四級，與病人理解的四級是一樣，與醫生理解的四級亦是一樣，去到院舍廚師所理解的四級亦應該是一模一樣。變相病人吃的稀稠度適合他杰度、軟硬度亦適合他。」他們希望指引可提升吞嚥困難人士的生活質素，減少因為噎住入院，亦期望更多食品生產商幫手，按標準製作合適食物。