adidas、Gucci聯名拖鞋 天貓定價¥3,600 網民：不太值 最後銷情如何？

【有線新聞】中國奢侈品消費市場增長持續，adidas和Gucci近期就在內地聯名推出一款運動拖鞋，收獲超過20萬累計關注人次，卻偏偏有價無市。這款設計簡單拖鞋要價人民幣3,600元，有內地網民直言：「小時候的浴室拖鞋這麼貴？」

商品說明：靈感取自八、九十年代

據「上觀新聞」報道，這雙品牌聯名「ADILETTE運動拖鞋」僅在adidas天貓旗艦店銷售，並立即登上「運動拖鞋新品榜」第二名，除了紫色，還推出藍色與白色。商品說明稱是「從上世紀八、九十年代的美好回憶中擷取靈感，融合雙方品牌的經典標識與設計語言，將運動和時尚元素交織碰撞，以混搭美學彰顯時尚魅力，綴有Gucci圖案及adidas三葉草細節。」

不過，與高人氣形成極大落差，紫色款拖鞋的月銷量僅1雙、藍色款0雙，白色女款月銷0雙、男款則有1雙。對此，內地網民批評稱「成本10塊錢，溢價3,590元」、「可能就是因為logo在上面吧」、「這造型不太值」。

學者：聯名有風險 雙贏變雙輸

中新經緯則引述「要客研究院」院長周婷指出，品牌聯名有助創造話題、增加新客戶，但卻「是投入產出比很高的一種行為，且存在風險」；本來期望共享客戶，雙方都增加銷量，但結果卻是奢侈品牌的客戶看不上新的聯名產品，運動品牌的客戶又覺得價格太高，「期望的雙贏變成了雙輸，沒有一方獲得實際價值。」