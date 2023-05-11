巴西醫生接生扯斷女嬰頭 稱一先天原因無法存活 要求家屬簽文件不交法醫驗屍

【有線新聞】巴西早前發生一宗嚴重醫療事故，一名醫生接生時疑試圖迅速將女嬰拔出母親體內，最終扯斷嬰兒頭部，當場死亡。家屬指控院方施壓，要求他們簽署文件隱瞞事件；院方對事件深感遺憾，指等待驗屍檢報告的同時，會盡一切努力調查事實。

《每日郵報》報道，一名育有9歲女兒的33歲母親Ranielly Coelho Santos，5月1日在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）美景市（Belo Horizonte）一間醫院產子，她當時已懷孕28周，此前因擔心高血壓而入院待產，七日後由醫生引產，生產時丈夫和母親在旁陪伴。

丈夫外母全程目擊 稱原有眨眼、動嘴等動作

涉事醫生協助Ranielly引產時，因為要將新生嬰兒與母親分離，用力時將女嬰頭部扯斷，陪產的丈夫與母親目擊整個過程。Ranielly丈夫表示，當時醫生對妻子腹部施加壓力，試圖迅速將嬰兒拔出母親體內，接著看到有眨眼、動嘴的小嬰兒，但轉眼就被扯斷頭部。

院方稱肺部畸形無法存活 家屬指醫護人員無交代

院方事後指，由於嬰兒肺部畸形，最終無法存活，但Ranielly和丈夫則指，醫護人員從未將告知此事。院方對事件深感遺憾，指等待驗屍檢報告的同時，會盡一切努力調查事實。

院方願意向兩人支付嬰兒的喪禮費用，但要求兩人簽署文件，表示「已進行驗屍」，承諾未來不會將屍體轉交法律醫學研究所（IML）作進一步分析。Ranielly一家無法接受，認為醫院只想掩飾醫療疏忽，兩人拒絕簽署文件，隨後向警方報案，女嬰遺體隨後在IML接受檢查，其後交回兩人安排後事。