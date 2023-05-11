中學生玩「臭屁噴霧」惡作劇 六人聞惡臭不適送院 校方擬法律行動處理

【有線新聞】美國德州一間中學早前傳出惡臭，校方隨即疏散全校學生，14名學生感到不適，其中6名學生嚴重頭痛需送院，消防到場檢查後確認沒有任何氣體洩漏，但起因原來是有學生玩屁味噴霧，最終校方決定停課一周，並與地方檢察官合作，根據相關法律處理這宗惡作劇。

《紐約郵報》報道，德州蒙哥馬利郡的卡尼溪高中（Caney Creek High School）上周三（3日）傳出強烈惡臭，多名學生聞到臭味後向學校反映，校方隨即疏散整個校園，消防接報到場檢查校園所有大樓，沒有發現任何氣體洩漏，確認學校的空氣安全。

六學生聞惡臭頭痛送院 校方擬法律行動處理

事件中共有14名學生感到不適，其中6名學生因惡臭引起嚴重頭痛，需送院治理。在消防和危險響應小組調查事件後三日，一名學生承認帶了一種名為Hensgaukt Fart Spray的高濃度「臭屁」噴霧返校。校方懷疑事件中有「共犯」，透露會與校區及地方檢察官合作，依照相關法律處理這宗惡作劇。

Hensgaukt Fart Sprayor售價約9.99美元（約78港元），生產商形容為一種「開玩笑」玩具，「會產生一種像真糞便和假嘔吐物一樣的氣味」。