台3歲女過斑馬線遭撞死 肇事孕婦道歉稱一命還一命 當局補鑊「保行人」反掀爭論？

【有線新聞】台南市周一（8日）發生一宗哄動全台的致命車禍，一名孕婦開車左轉時宣稱因車頭視線死角，未察覺下撞倒一對在斑馬線過路的母女，最終3歲女童當場死亡。肇事孕婦留院時致電給女童父親，稱要把腹中胎兒生下來賠給他，惹起公眾嘩然。事件亦引發台灣交通規劃不周、有如「行人地獄」的批評，交通部急忙要求各地推行補救性措施，但同樣引起爭議。

肇事孕婦致電道歉 女童父：真的有心到靈堂上香

據台灣傳媒報道，事發於台南市北區忠義路、成功路口，38歲李姓母親牽著3歲女兒乘綠燈過斑馬線，當走過中央分隔島時，被從忠義路（後方）左轉的私家車撞上。李婦被捲入車底受重傷，救護人員則證實女童傷重不治。肇事女司機懷孕4個多月，案發後驚惶失措不斷啜泣。

女童父親其後向傳媒表示，肇事孕婦曾打電話給他，說她人也在醫院，「她要生下小孩來賠給我」，女童父親隨即回話：「怎麼生？再怎麼生也不可能一模一樣啊！」「我生一個給她，她要嗎？不是自己生的，有用嗎？」。對於孕婦聲言當時沒有看到人，女童父親指閉路電視可以看到對方根本沒有煞車；如果真的有心道歉，可以去他女兒的靈堂上香。

人車「共享」綠燈時段 沒安全島很普遍

是次車禍引發全台熱議，輿論炮轟當地交通規劃陳舊，尤其是非市區繁忙路段交通燈仍採用「人車同行」設計，在十字路時同方向的行人與車輛「共享」綠燈時段，但屢屢有司機心急轉彎、不專心看路況，未留意車輛內側有行人過路而肇禍。加上交通配套不足，很多斑馬線路段連「行人安全島」也欠奉。駕駛者則批評「低頭族」盛行，行人過馬路時照看手機，也造成人車爭路更常見。

為回應社會爭議，台交通部長王國材今（10）日便表示，已要求全台22縣市立即實施「行人專用時相」（ Pedestrian scramble，著名例子包括東京澀谷站前交叉路口，類似香港交通燈規則），當行人綠燈亮起，民眾穿越馬路時，雙向車輛則為「紅燈」，必須全部停下來，確保不會有車輛轉彎穿越斑馬線。

媒體人轟設計蠢 上月才修例提高「不禮讓行人」罰則

不過，資深媒體人專頁「文翔政論」質疑，台灣現時仍有一堆路口是「人車同行」設計，跟據「禮讓行人」原則，車輛每次都「卡在那邊等行人走完」，留給車輛通行時間沒剩幾秒，因此很多司機都會趁行人較少的「空檔」通過，相當危險。文章直斥這種設計已經夠蠢了，交通部不先解決這種奇怪交通燈系統，還要求全部停車，「看看那邊準備塞多長」。

值得一提的是，立法院上月才剛通過修例，提高「不禮讓行人」罰則，罰款上限從3,600元新台幣提高至6,000元，導致重傷死亡者可吊銷駕駛執照。不過，不禮讓行人的根本原因是當地長久的「車尊人卑」交通文化，台灣交通安全協會就認為修例只能達到短期效果，改善道路工程設計才能達到長遠成效。