內地團泰國機場「插隊」登機 惹怒後方守規同胞 霸位領隊：我一人代表一團！

【有線新聞】內地早前有一對四川婆孫因插隊被罵上微博熱搜，近日（4日）又上演一場插隊鬧劇。有內地女領隊率團在泰國機場排隊時，以「一人之隊」協助整團霸佔櫃檯登記，導致輪候隊伍半小時「動也不動」，連後方另一內地團旅客也忍無可忍出言制止，但領隊卻囂張回應，不但惹起在場人士的怒火，亦引起內地網民熱烈討論。

女領隊助團友插隊捱罵 反駁「我代表一個團隊」

事發在泰國的芭堤雅烏塔保國際機場，有受影響內地客拍片，可見涉事內地女領隊疑一個代全部團友排隊，霸佔多個辦理行李託運的櫃檯，並不斷讓團友從出口處「逆線插隊」，使後方的另一內地團等候超過半小時仍無法託運行李。

礙於團中有小孩、老人家，因此後方團友開口阻止該女領隊的插隊行徑，未料她竟反駁道「我一個人代表一個團隊」，態度惡劣囂張，並無視後方團友的指控，照舊協助自己團友插隊。

插隊或違泰機場守則 內地網民罵「丟人丟到國外去」

據內地媒體指，芭堤雅烏塔保國際機場不允許團體托運行李，要求旅客需自行排隊，因此領隊協助團友「集體插隊」的行為違反機場守則。拍片者隨後則從社交平台上刪除片段，稱該女領隊已私下道歉，彼此達成和解，但強調「本來是一件小事，不斷有人插進來，而領隊態度十分惡劣才導致爭吵」。

不少內地網民則看不下去，反問「照這麼說，我代表我們省排隊，可以嗎？」、「飛機需要佔座位嗎？排前面的可以去頭等艙？」，又有人覺得女領導「丟人丟到國外去了」。