「佛系」咖啡店推自由定價 顧客買逾10杯僅付6.66元 創辦人感壓力：畢竟家裡沒有礦

【有線新聞】浙江杭州一間咖啡店近日開張，推出自由定價，試業首日賣出逾400杯咖啡，但營業額僅得逾400元人民幣（下同），即平均約一元一杯，虧蝕3,500元。咖啡店創辦人表示，自由定價希望還世界一點本真，讓人與人之間關係更純粹，強調咖啡定價「明心見性，支付由心」。

《新聞晨報》報道，該間咖啡店名為「FAITH TIN」， 以「佛系」為名號，上月26日開張，試業期間推出自由定價，店內咖啡、果汁、沙冰等飲品不設定價，顧客可隨心支付。店員表示：「有些顧客買十幾杯只付6.66元，有些顧客也會支付一分（約0.01港元）或者是一毛（約0.1港元），但也有一些比較善良的顧客，會支付10元、20元或者18.88元這樣比較吉利的數字。」有顧客以58元購買一杯咖啡，成為最「闊佬」顧客。

試業首日僅錄400元營業額 蝕3,500元

根據FAITH TIN官方微信，店方指出其是首家想推廣「相信文化」的咖啡店，又稱「我們希望在相愛與相殺之間能選擇相信」，強調咖啡定價「明心見性，支付由心」。創辦人吳裕煉表示，該店屬杭州首間自由定價的咖啡店，首日賣出逾400杯咖啡，但營業額僅錄得逾400元，估計虧損3,500元。吳裕煉稱：「當時心裡壓力還是蠻大的，畢竟家裡沒有礦。」

創辦人冀「還世界本真」 感受人性最底層

經過裝修調整和解說後，咖啡店於5月4日正式開業，首日營業額錄近3,000元。吳裕煉指：「雖然還有付一元兩元的，但像之前付一毛兩毛的明顯少了。」他續指：「世界上什麼東西都明碼標價，我們想通過這種形式還世界一點本真，讓人與人之間的關係更純粹，也想看看社會怎麼反饋。」吳裕煉說，短短幾日已感受到了人性最底層的東西，形容「烏雲和光環同在」。