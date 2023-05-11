泰女星Tangmo溺亡懸案 兩富商疏忽致死獲緩刑 死者母稱滿意：他們很照顧我

【有線新聞】泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）2022年2月遊湄公河途中墜河亡，泰國警方原以「死於意外」結案，但在全國壓力下改循謀殺案調查。當晚船上的五位證人證詞不一，導致案件遲遲未有進展。而六名被告中的男富商船主Por和富豪Robert突然在3月推翻之前的證供，對控罪供認不諱，二人日前（10日）被判緩刑，另需罰款。

兩被告緩刑罰款 Tangmo母：正義已伸張

據泰國媒體報道，Tangmo案中兩名被告Por與Robert判決結果昨日出爐，船主Por被判兩年九個月有期徒刑、緩刑三年，罰款64,000泰銖（約15,000港幣）；而富豪Robert則被判兩年兩個月有期徒刑、緩刑三年，罰款54,000泰銖（約13,000港幣）。

報道又指Tangmo母親稱對判決滿意，並形容Por及Robert「是一直照顧自己的好孩子」，認為正義已得到伸張，甚至與二人手牽手走出法庭。Por及Robert亦回應指感謝Tangmo母親的愛和原諒，未來會繼續像兒子般照顧她。

各方屢揭疑點重重 無礙雙方民事和解

Tangmo墜河命案震驚全泰國，亞洲網民也非常關注，全因證人供詞、驗證報告等被指疑點重重。曾有傳Tangmo船尾小便時意外墜河，身體遭螺旋漿擊傷。其母一度堅稱女兒非意外致死，因Tangmo會游泳，及後在收取相關人士3,000萬泰銖（約683萬港幣）賠償後態度驟變，同意讓女兒火葬，希望讓事件告一段落。

雖然網上流傳「船上爭執」短片，當地知名YouTuber「天才大叔」則披露事件有內情，令風波持續發酵。Tangmo社交平台亦懷疑被黑客入侵，發布船上揮手背影照稱「我仍在等五人口中的真相」、「如果他們不說實話，我會揭露真相」等。以上種種，都無礙Tangmo母親決意與對方達成民事和解。