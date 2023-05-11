彭博︰白宮推動與中方多個層級會議和通話

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【有線新聞】美國總統拜登據報正展開與國家主席習近平通電話的籌備工作，並積極推動與中方多個部門對話，以促成兩國元首通話。在北京，外交部認為中美保持溝通的關鍵，是美方不能說一套做一套。

美國總統拜登近月多次表明有意與國家主席習近平通電話，彭博報道，拜登稱目前正籌備兩人通話的工作，但未有確實時間表。

報道引述知情人士指，白宮正推動一系列美中之間的會議和通話，由低層級官員開始，逐步促成拜登與習近平通電話，目的是讓北京難以拒絕接觸，並緩和兩國之間的緊張關係。

美國財長耶倫、商務部長雷蒙多、氣候特使克里都正計劃訪華，而美國防長奧斯汀亦有意在下月新加坡舉辦的香格里拉安全論壇，與防長李尚福會面。金融時報報道，中方因為李尚福2018年遭美國制裁，已向美方表明兩國防長在新加坡會晤的可能性很小。

中美關係自二月初氣球風波以來，急劇轉差，美國國務卿布林肯亦因而押後訪華，但近期兩國關係有降溫跡象。

美國駐華大使伯恩斯繼日前與外長秦剛會面後，周四與商務部長王文濤就經貿關係和各自關注的經貿議題交換意見。

在北京，外交部發言人表示中美之間保持溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面打壓中國，不能說一套做一套，敦促美方尊重中方底線紅線，停止損害中國的主權安全、發展利益，與中方相向而行，推動中美關係重回健康發展正軌。至於中美防長會否在新加坡會面，發言人則沒有正面回應。