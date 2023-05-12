見車位空置便「借」用 惡車主：怎麽證明車位是你的 業主出招「一拍兩散」

【有線新聞】「有車冇位」不單在香港常見，內地一線城市近年也日趨普遍。湖南長沙就有車主霸佔鄰居「空置」車位長達數月之久，至車位業主五一假期發現後，聯絡物業管理、居委會甚至報警等仍周旋不果，一怒之下把車位四周焊裝護欄，直接讓車位「報廢」。最終在當地傳媒介入下，車主「跪低」和解道歉，得以駛走車輛。

惡霸長佔車位 遭業主維權反指：我看到沒人停

據《瀟湘晨報》報道，業主有多套物業，不常住涉事單位，至近期五一假期回來卻發現車位遭霸佔，本來也想著「與人方便」， 未有追究，豈料車主唐小姐卻不願意移車，反要求出示車位的購買證明。業主於假期中忙著向物業管理、居委會求助，屢次聯絡車主唐小姐，甚至報警也無濟於事，惟有要求物業鎖車，「她當時要是給我打個電話，道歉或者說一句不好意思什麽的，也沒事對不？」

「因為我經常加班到凌晨一兩點，我當時電話裏說的是，我前一兩個月看到的都是那個車位沒人停。」唐小姐眼見車輛被鎖，唐小姐便以出差、旅遊等理由連番推塘，反斥物管違法鎖車，「鑰匙肯定在物業手裡，我為甚麽要找業主？」，拒絕道歉平息事件。風波在社區內越鬧越大，鄰居紛紛直言唐小姐脾氣不好，不講理。

事件曝光後 惡霸一改態度即道歉

「給我的感覺就是，開始跟她講道理，她耍流氓；我們耍流氓了，她又來講道理。」業主忍無可忍下，在車位四周焊上護欄，並聯絡傳媒讓事件曝光。有不少網友聞訊即蜂擁至該車位「打卡」，更在網上披露唐小姐的私隱資料等，讓事情越演越烈。最終唐小姐不堪輿論壓力，自言佔用他人車位「肯定是錯了」，但「不是故意的」，並向業主致歉。雙方最終和解，之前設置的護攔已經拆除。

雖然事件已告一段落，惟網民的怒火並未熄滅，有人認為業主應向唐小姐追討停車費，亦有人說「看到沒，普通事情警察沒用，媒體管用的多」、「不網暴能這麼快解決嗎？網絡曝光，接輿論的讉責沒甚麼不好的」。