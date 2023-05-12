大批移民於「第42條」失效前湧入美國

【有線新聞】美國遏止移民潮的新措施生效，取代到期的第42條法案。非法入境人士不再符合申請庇護資格，五年內亦不能再入境美國，在接壤墨西哥邊境，大批移民則趕在第42條失效前闖關。

美國「第42條」法案到期，觸發大規模非法移民潮。在得州接壤墨西哥邊境，周四晚「第42條」即將失效之際，有大批移民帶上小孩，越過河流希望入境美國。在加州的邊境地區，同樣有不少移民在邊境圍牆下等候安排。

美國國土安全部長馬約爾卡斯表示：「我想澄清，我們沒有開放邊境，非法入境的人沒有能留下的法律依據，將被即時處理和遣返。」

為堵塞漏洞並改善移民制度，白宮已頒布新措施取代「第42條」，基本上不再接受非法入境移民的庇護申請，另外開通網上申請庇護途徑。至於非法入境人士，五年內不得再入境美國，甚至面臨刑事起訴。

以防疫為由、三年前推出的「第42條」，雖然容許當局迅速遣返移民，但未有追究非法入境責任，令不少人不斷嘗試闖關。

當局指邊境扣留中心近日已安置了創新高的近3萬人，這星期每天都有過萬人登記，令邊境人員和設施負擔大增。墨西哥則指有不法分子訛稱美國即將開放邊境，更組織大規模偷渡。

共和黨控制的眾議院則迅速通過法案，提出在邊境興建更多圍牆及收緊尋求庇護移民門檻。議長麥卡錫藉機批評總統拜登應對不力，他說：「白宮沒有制定任何計劃，錯過了最後期限，並陷入另一場危機。顯然地，總統拜登不想要一個計劃，他想疏怠職守。」

共和黨議員表示，他們只是想盡力解決問題，不過預料法案在民主黨控制的參議院不會過關，拜登亦已表明會否決法案。